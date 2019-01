Izraelskie wojsko uratowało francuskiego żeglarza. Dryfował po Morzu Śródziemnym od tygodni

Mężczyzna został uratowany w czwartek w nocy, gdy dryfował w swojej łodzi z uszkodzonym radiem i niesprawnym sterem w pobliżu Strefy Gazy - palestyńskiej enklawy graniczącej z Izraelem i Egiptem. "Nasi żołnierze natknęli się na jego łódź w pobliżu Strefy Gazy, uratowali go i zabrali do szpitala" - poinformowała izraelska armia na Twitterze.

Rzeczniczka armii opisała rozbitka jako rybaka, podróżującego z Egiptu w kierunku Gazy. Powiedziała, że mężczyzna jest ranny w nogę.

W tweecie znalazło się zdjęcie uśmiechniętego mężczyzny z siwiejącymi włosami, w kurtce i czapce, otoczonego przez żołnierzy na pokładzie izraelskiej jednostki.

IDF Navy rescued a French sailor last night who was lost at sea for weeks with a broken radio and no steering system. Our soldiers came across his boat near the Gaza Strip, rescued him, and took him for medical treatment. May he make his way home safely soon! pic.twitter.com/yzknn4PXKn