Pisarz: Kobiety po 50.? Nie da się ich kochać

Francuski pisarz Yann Moix powidział w rozmowie z magazynem "Marie Claire", że kobiety powyżej 50 lat są zbyt stare, aby je kochać.

- Nie jestem w stanie kochać kobiety w wieku 50 lat. Uważam, że jest ona za stara. Wolę ciała młodszych kobiet. Ciało 25-letniej kobiety jest niezwykłe, a takiej, która jest w wieku 50 lat wcale nie jest nadzwyczajne - powiedział francuski pisarz Yann Moix, który w tym roku także skończy 50 lat.

W rozmowie pisarz mówił również, że woli wiązać się z azjatyckimi kobietami, przede wszystkim z Koreankami, Chinkami oraz Japonkami, gdyż ich typ urody jest na tyle atrakcyjny, że nie musi wstydzić się pokazując się w ich towarzystwie.

Jak pisze BBC, słowa Moix wywołały burzę w mediach społecznościowych.

Wiele kobiet ostro go krytykowało i wyśmiewało. Głos w tej sprawie zajęła między innymi Marina Fois, francuska komik, która żartowała na Twitterze, że „ma tylko rok i 14 dni, aby móc się z nim umówić”.

"To pupa kobiety w wieku 52 lat. Jesteś kretynem. Nie wiesz, co tracisz, półgłówku” - napisała natomiast 52-letnia pisarka i dziennikarka Colombe Schneck, która dołączyła do wpisu swoje zdjęcie.

Pisarz został skrytykowany również przez francuską posłankę Olivię Gregoire, rzeczniczkę partii La République en Marche. "Co za klasa. To bardzo, bardzo eleganckie. Jakkolwiek głupota i wulgarność nie mają wieku, co jest pewne w jego przypadku, to wątpię, że takie cechy są pożądane przez kobiety” - napisała na Twitterze.