Czy "zima stulecia" się powtórzy? Wikimedia Commons, Domena Publiczna

W grudniu 1978 roku do Polski dotarła „zima stulecia". Za sprawą rzadko spotykanego układu niżów i wyżów, do naszego kraju zaczęły napływać lodowate masy powietrza. Naukowiec Wojciech Janicki twierdzi, że może się to powtórzyć, a takie zjawisko jest normalne dla naszego klimatu.