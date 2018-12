Kevin Spacey przerywa milczenie AFP

- Udowodniłem do czego są zdolni ludzie, zszokowałem was i skłoniłem do myślenia. Zaufaliście mi, chociaż wiedzieliście, że nie powinniście - mówi Kevin Spacey w filmiku zatytułowanym "Let Me Be Frank". Nagranie stylizowane na komentarze Franka Uderwooda z "House of Cards" to pierwsza publiczna wypowiedź Spacey'ego od listopada 2017 - pisze Onet.