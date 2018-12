Niemcy: Elvis pomaga przejść pieszym przez ulicę

Władze niemieckiego miasta Friedberg postanowiły oddać hołd „królowi Rock and Rolla”, umieszczając jego wizerunek na sygnalizacji świetlnej.

W niemieckim mieście Friedberg Elvis Presley pomaga pieszym bezpiecznie przejść przez ulicę. Na placu jego imienia pojawiły się trzy światła sygnalizacyjne przestawiające artystę.

Gdy światło jest czerwone, mieszkańcy Friedberg widzą wokalistę stojącego przy mikrofonie. Kiedy zmieniają się na zielone, Elvis kołysze biodrami w swoim słynnym ruchu tanecznym.

1 października 1958 roku Elvis Presley dojechał pociągiem do miasteczka Friedberg, gdzie miał odbywać służbę wojskową. Stacjonował tam do 1960 roku. Mimo że Elvis służył w Friedbergu, w rzeczywistości mieszkał w pobliskim mieście Bad Nauheim, które co roku organizuje festiwal jego imienia. To właśnie tam artysta poznał swoją żonę Priscillę.

Miasto, które nazywa się "domem armii Elvisa”, może pochwalić się już gigantycznym pomnikiem muzyka, który znajduje się w pobliżu byłych koszar. Władze Friedberg uznały jednak, że chcą jeszcze bardziej upamiętnić gwiazdę. - Elvis zajmuje tutaj szczególne miejsce i dlatego jest doceniany - powiedziała agencji AFP Heidi Huebner, mieszkanka miasta.