15 metrów dzieliło samolot od zderzenia z dronem

Dron latający na wysokości 20 razy wyższej niż dopuszczają to przepisy w Wielkiej Brytanii zbliżył się na odległość 15 metrów do Boeinga 737 podchodzącego do lądowania na lotnisku Londyn-Stansted. Do incydentu doszło 17 sierpnia.