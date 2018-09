Australia: Policja rozwiąże tajemnicę sprzed 36 lat?

Lynette Dawson, matka dwójki dzieci, w 1982 roku zniknęła bez śladu. Jej mąż, Chris Dawson, twierdził, że opuściła rodzinę. Podejrzewał, że kobieta mogła to zrobić z powodu podejrzanej grupy religijnej.

Dawson zaprzeczył morderstwu swojej żony po tym, jak dochodzenie wykazało, że została ona zabita przez "znaną jej osobę".

Dziś policja stwierdziła, że ??rozpocznie pięciodniowe przeszukiwanie dawnego domu pary i terenu, na którym się znajdował. - Chodzi o sprawiedliwość dla Lyn - powiedział Supt Scott Cook z policji w Nowej Południowej Walii. Podkreślił także, że policja będzie ścigać męża kobiety niezależnie od wyniku rewizji.

Cook powiedział również, że oficerowie przeprowadzą "ręczne kopanie”, aby zdobyć nowe materiały i dowody w sprawie. Policja twierdzi, że wcześniej odkryła "anomalie" na terenie nieruchomości. Tym razem śledczy planują kopać w czterech miejscach. - Kopanie będzie teraz bardziej rozległe, a my będziemy kopać, dopóki nie uderzymy w kamień - powiedział Supt Cook.

To nie pierwszy raz kiedy policja wraca po latach do sprawy Lynette Dawson. W 2015 roku utworzono grupę zadaniową, aby ponownie sprawdzić ślady w sprawie.

W kwietniu przesłano prokuraturze stanowej nowe dowody, aby rozważyć, czy należy postawić zarzuty karne. Uprzednio nie było takiej możliwości, gdyż dowody nie były wystarczające.

W 2003 roku stwierdzono, że Chris Dawson, była gwiazda ligi rugby i nauczyciel w szkole średniej, utrzymywał stosunki seksualne ze swoimi nastoletnimi uczennicami. W wyniku śledztwa okazało się, że kilka dni po zniknięciu Lynette Dawson, z jej mężem zamieszkała 16-letnia dziewczyna. Para później wyszła za mąż, ale ostatecznie się rozstała.

Dwa odrębne dochodzenia zalecały powiązanie morderstwa ze "znaną kobiecie osobą".

Wracając do sprawy, policja chce wywrzeć większą presję na mężu Lynette Dawson, którego uważa się za odpowiedzialnego jej śmierci.

Lokalne media zaznaczają, że w pierwszych latach po zniknięciu Lynette Dawson, policja nie zajęła się porządnie jej sprawą. Niedawno odniósł się do tego komisarz policji stanowej, który przeprosił za zaistniałą sytuację.

A search is underway to try to solve one of Australia's biggest mysteries at the home Lynette Dawson once shared with her husband Chris before her disappearance. @ebatten7 #7News pic.twitter.com/JqKrdwZbEA