Piątka PiS-u: Emerytury ważniejsze od dopłat dla rolników

Na obiecaną "piątkę" składają się: wprowadzenie tzw. małego ZUS-u; 13 i 14 emerytury (13 ma być wypłacona, podobnie jak w 2019 roku, również w 2020, a 14 - w 2021); wprowadzenie tzw. pakietu kontrolnego tzn. badań dla osób powyżej 40 roku życia; zbudowanie stu obwodnic wokół średnich i mniejszych miast oraz doprowadzenie do równych dopłat dla polskich rolników.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, które obietnice mają dla nich największe znaczenie (można było wskazać tylko jedną odpowiedź).

Najwięcej, bo 25,4 proc. ankietowanych wskazało, że najważniejsza jest dla nich zapowiedź wypłacania 13 i 14 emerytury.

Niewiele mniej - 22,8 proc. - wskazało na obietnicę wprowadzenia badań profilaktycznych dla osób, które skończyły 40 lat.

16,8 proc. ankietowanych za najważniejszą uznało obietnicę wprowadzenia małego ZUS-u dla firm.

Dla 7,3 proc. najważniejsza jest obietnica zbudowania 100 obwodnic.

Z kolei dla 6,8 proc. - zrównanie dopłat z UE dla polskich rolników ze średnimi unijnymi dopłatami.

20,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Wprowadzenie 13 i 14 emerytury jest elementem najważniejszym dla 3 na 10 kobiet i dla co piątego mężczyzny. Ilość osób wskazujących tę odpowiedź znacząco rośnie razem z wiekiem respondentów (8% w najmłodszej, 43% w najstarszej grupie wiekowej. Element ten za najważniejszy częściej uważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim (3 na 10 osób w obu grupach) niż te z wykształceniem podstawowym lub wyższym. Biorąc pod uwagę dochody częściej ten pomysł wskazywały osoby zarabiające poniżej 1000 zł (35%) i od 1001 do 2000 zł (36%) niż osoby zamożniejsze. Wprowadzenie 13 i 14 emerytury wskazywali częściej mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (blisko co 3 z nich) niż osoby z mniejszych miejscowości - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.