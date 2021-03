Michał Wójcik: Musimy się bronić przed szaleństwem, które proponuje nam Unia Europejska

- Tutaj nie chodzi o brak szacunku do osób mających inną orientację seksualną. Każdego człowieka musimy szanować tak samo, niezależnie od tego, jakie ma poglądy i orientację seksualną. Wszyscy ludzie są równi. Natomiast musimy chronić się przed wprowadzaniem rozwiązań, które za chwilę będą próbowali narzucić nam politycy Europy Zachodniej - powiedział wiceminister sprawiedliwości.

Wójcik podkreślał, że to „sąd ma zweryfikować to, czy osoba składająca wniosek o adopcję tworzy związek z osobą tej samej płci”. - Tutaj sędziowie muszą mieć konkretny przepis. Chodzi o dobro dziecka, o to, by je chronić. Trzeba podkreślić, że robimy to wszystko właśnie dla dzieci - przekonywał słuchaczy Radia Maryja.

Polityk Solidarnej Polski stwierdził przy tym, że „my prewencyjnie musimy się bronić”. - Dosyć już tego zginania karku. Rozmawialiśmy z Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobro i oczekujemy, że nasze propozycje zostaną poparte (...). Musimy się bronić przed szaleństwem, które proponuje nam Unia Europejska - mówił Michał Wójcik.