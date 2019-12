Osiołki uciekły z bożonarodzeniowej szopki. Zostały złapane

Jedno ze zwierząt zostało ujęte przez przechodniów i za uzdę przyprowadzono je z powrotem do szopki.

Drugiego osiołka zatrzymali policjanci. - To zwierzę na początku dotrzymywało kroku funkcjonariuszom, ale później uparło się i odmówiło posłuszeństwa – mówi policjantka.

Policjanci musieli więc znaleźć sposób, aby go do szopki doprowadzić. Drugi osiołek nie miał uzdy, dlatego mundurowi użyli policyjnej taśmy, dzięki której udało się doprowadzić zbuntowanego osła do szopki.