Ochotnicy przelali krew

Ponad 1100 litrów krwi oddali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Od kwietnia żołnierze WOT oddali ponad 1100 litrów krwi. Realizują oni projekt „Krwioobieg Terytorialsa". Zbiórki krwi organizowane były w brygadach.

Ochotnicy z WOT angażowali się również w inne akcje wspierające Honorowe Krwiodawstwo Krwi „SpoKREWnieni Służbą", „Apel Krew" czy też „100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości".

Jak podkreśla ppłk. Marek Pietrzak w przesłanym do mediów komunikacie "bardzo ważnym aspektem projektu HDK w WOT jest również budowanie zdolności do utrzymywania stałej gotowości Terytorialsów do tzw. „alarmowego oddania krwi". W razie nagłej konieczności – np. wypadków czy klęsk żywiołowych – Wojska Obrony Terytorialnej dysponują grupą krwiodawców, którzy mogą natychmiast oddać krew dla potrzebujących. Aby było to możliwe, w każdej kompanii lekkiej piechoty jest wyznaczany koordynator HDK, który odpowiada za utrzymanie systemu oddawania krwi, planowane akcje krwiodawstwa, a także, w przypadku nagłej potrzeby, za organizację akcji alarmowych.

Zdecydowanym liderem w donacji krwi jest 2 Lubelska Brygada OT, której żołnierze oddali ponad 420 litrów krwi. W grudniu oznaką zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, przyznawaną przez Polski Czerwony Krzyż na zlecenie Narodowego Centrum Krwi, zostali odznaczeni m.in. przedstawiciele 5 Brygady WOT, którzy oddali więcej niż 15 l. krwi - ppor. Kalina Tokarska oraz st.kpr. Dariusz Golubski.