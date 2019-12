Kozy też mogą pomóc przeżyć

Wystarczy wejść na stronę fanimani.pl i wybrać sklep, w którym chce się zrobić zakupy. Do wyboru jest ponad tysiąc sklepów, w tym najpopularniejsze oferujące książki, sprzęt RTV AGD, odzież, meble, a także największe platformy zakupowe online. Następnie wyszukać z listy dostępnych organizacji Orlą Straż i przejść do wybranego sklepu. Nie trzeba się logować na portalu fanimani.pl, wystarczy kliknąć „Kontynuuj bez logowania". Sklep, w którym ktoś zrobi zakupy przekaże określony procent z wydanej kwoty na wsparcie działania fundacji.

Organizacja ta w październiku rozpoczęła budowę 65 domów dla rodzin, które uciekły przed ISIS w 2014 roku. Powstają one w Sindżarze w Iraku. Jednocześnie organizacja ta do końca roku chce wybudować zagrody i przekazać 180 rodzinom zwierzęta hodowlane m.in. kozy. Otrzymają je mieszkańcy Sindżaru, Bashiqi (Irak), dzikiego obozowiska w Khanke oraz Karnjook (Iracki Kurdystan). Trafią one m.in. do kobiet samotnie wychowujących dzieci, które przetrwały niewolę w rękach ISIS.