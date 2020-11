Antyterroryści wystawieni na odstrzał. Czy elitarna jednostka policji została zdekonspirowana?

Decyzja o skierowaniu policjantów z Centralnego Oddziału Kontrterrorystycznego BOA do „zabezpieczenia” manifestacji spowodowała, że ta elitarna jednostka używana do najtrudniejszych i tajnych operacji, została faktycznie zdekonspirowana – uważają nasi rozmówcy ze służb. Reperkusje mogą wykraczać poza kraj – centralne BOA jest bowiem jedną z 35 jednostek policyjnych wchodzących w skład unijnej grupy zadaniowej ATLAS powołanych m.in. do fizycznego zwalczania terroryzmu.

To nie koniec kłopotów. Centralny oddział BOA jako jedyny z kraju wchodzi do grupy ATLAS, która ma wspierać sojuszników w razie ataku terrorystycznego na dużą skalę. - To wymiana sprzętu, wiedzy, ale i wspólne skoordynowane operacje w sytuacji gdyby zagrożenie terrorystyczne dotyczyło kilku państw – wyjaśnia nam jeden z antyterrorystów.

- Ludzie mają żal do dowódcy, że ich wsadził „na minę”. Straciliśmy zaufanie, prestiż, atmosfera w jednostce jest fatalna – słyszymy od jednego z antyterrorystów. Ujawnienie nazwisk czy twarzy antyterrorysty oznacza dekonspirację. - A wtedy konieczne jest zapewnienie jemu i jego rodzinie ochrony, wysłanie na urlop czy przeniesienie do innego służbowego lokum. I to nie teoria – zaznacza.

Dziś wiadomo, że skierowano tam policjantów z elitarnej centralnej jednostki BOA, przeznaczonej do m.in. zatrzymywania czy konwojowania najgroźniejszych przestępców, uwalniania zakładników czy zatrzymywania terrorystów. Decyzja, do której dziś nikt się nie przyznaje spowodowała kolosalne szkody: przeciwko policjantom ruszyła fala hejtu, ich dane zaczęto publikować w sieci, co stało się groźne także dla ich rodzin.

To nie teoria. Np. gdy w listopadzie 2015 r doszło do zamachów we Francji, w stan najwyższej gotowości zostały postawione jednostki AT państw ościennych. W lipcu 2016 r. podczas zamachu w centrum handlowym w Monachium szybciej niż centralna jednostka AT z Niemiec przybyła jednostka austriacka – EKO COBRA, czyli jednostka ościennego państwa sojuszniczego. A do szybkiego przybycia była gotowa jednostka URNA z Czech.

- Teraz, z powodu dekonspiracji, i co oczywiste kontroli i najpewniej prokuratorskiego śledztwa, część policjantów będzie wyłączona z bieżącej służby. Jednostka utraciła zdolność bojową – uważa jeden z funkcjonariuszy.

Posłanie ludzi z BOA w tłum, i dekonspiracja niektórych z nich ma też inny aspekt.

-Większość działań BOA jest wymierzona w zorganizowane gangi, wobec czego należy się liczyć z działaniami odwetowymi - możliwe ataki na mieszkania, rodziny, dzieci w szkołach itp. – mówi nam jeden z byłych szefów AT. Inne niebezpieczeństwo: - Wielu z BOA bierze udział jako nieetatowi przykrywkowcy we wspieraniu operacji niejawnych. Pracują wtedy na dokumentach legalizacyjnych, i to też może mieć poważne skutki ze strony członków rozpracowywanych grup. Innymi słowy - same straty – ocenia.