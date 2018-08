Bóg trafia na sztandary strażaków

Służba Ochrony Państwa to jedna z formacji, która ma na sztandarze „Bóg Honor Ojczyzna”

Po wojsku i policji proporce z religijnym nawiązaniem dostaną strażacy.

Krzyż z godłem na stronie głównej, a na odwrotnej wizerunek św. Floriana z nazwą jednostki – tak wyglądają sztandary Państwowej Straży Pożarnej w całej Polsce. MSWiA pracuje nad ich korektą. Doprecyzowana ma zostać kolorystyka chorągwi, ale przede wszystkim zmienią się dewizy wyhaftowane na stronie głównej. Obecnie do wyboru są dwie: „W Służbie Ojczyzny" lub w „W Służbie Rzeczypospolitej Polskiej". Nowa wersja przewiduje: „W Służbie Bogu i Ojczyźnie" lub „Bóg Honor Ojczyzna".

Dlaczego na strażackich sztandarach ma się znaleźć odwołanie do Boga? „Zmiana ta jest zgodna z polską tradycją sztandarów wojskowych i innych formacji. Jest też odpowiedzią na oczekiwania środowiska strażackiego. Nawiązuje również do powszechnie znanej dewizy strażackiej »Bogu na chwałę, ludziom na ratunek«" – informuje wydział prasowy MSWiA.

– To pokazuje, jak bardzo rządząca formacja chce grać na uczuciach patriotycznych – uważa Zbigniew Sosnowski z PSL, były wiceszef MSWiA i działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Od kilku lat widać bowiem zjawisko polegające na pojawianiu się słowa „Bóg" na sztandarach kolejnych formacji.

Korekta w wojsku

Zaczęło się po upadku PRL. W 1993 roku napis „Bóg Honor Ojczyzna" trafił na sztandary jednostek wojskowych, zastępując dewizę „Za Naszą Ojczyznę Polską Rzeczpospolitą Ludową". Sztandary miały być wymienione do końca 1995 roku, jednak termin przesunięto na koniec 1997 roku. W latach 90. motto „Bóg Honor Ojczyzna" pojawiło się też na sztandarach Straży Granicznej.

Wiele decyzji w sprawie obecności Boga na chorągwiach zapadło po objęciu władzy przez PiS. W 2016 roku motto „Ojczyzna i Prawo" z policyjnych sztandarów zastąpiono nowym: „Bóg Honor Ojczyzna". Przed kilkoma miesiącami szefostwo MSWiA zdecydowało, że takie samo hasło pojawi się też na sztandarze nowo utworzonej Służby Ochrony Państwa. Identyczne motto miał również poprzednik SOP – Biuro Ochrony Rządu.

Zdarzało się, że politycy PiS nadawali jednak sztandary nienawiązujące do Boga: Krajowej Administracji Skarbowej („W Służbie Ojczyźnie i Obywatelom") i Straży Marszałkowskiej („Salus Rei Publicae Suprema Lex"). Obecnie z liczących się formacji laicką dewizę ma jednak jeszcze tylko Służba Więzienna. Od 2010 roku brzmi ono „W Służbie Rzeczypospolitej"

Zbigniew Sosnowski nowego trendu nie uważa za coś złego. – Jako polityk PSL jestem przywiązany do wartości chrześcijańskich. Nie zauważyłem, by komuś przeszkadzały sztandary ochotniczych straży pożarnych, gdzie „Bóg" obecny jest od lat – mówi.

Co z ateistami?

Inaczej uważa posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z koła Liberalno-Społeczni. – Czy szefostwo MSWiA zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją zarówno strażacy wierzący, wyznający inną religię niż katolicką i niewierzący? Narzucanie im, że mają iść pod sztandarem nawiązującym do Boga nie jest fair – przekonuje. – Poza tym ta sprawa pokazuje, jak mocno po objęciu władzy przez PiS nawiązania religijne pojawiają się w kolejnych obszarach naszego życia – dodaje.

Przypomina, że w ubiegłym roku podczas ślubowania w Rzeszowie świeżo upieczeni policjanci dostali oprócz odznak modlitewniki z logo policji. A w 2016 roku poseł PiS Andrzej Melak domagał się w interpelacji, by napis na frontonie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Honor i Ojczyzna" zastąpić słowami „Bóg Honor Ojczyzna". „Bez względu na to, kto i kiedy zadecydował o okaleczeniu hasła, jest to błąd wymagający naprawy" – argumentował.

Problem w tym, że obecna dewiza widnieje na tym budynku od okresu międzywojennego, gdy mieściła się tam Szkoła Podchorążych Piechoty. W tamtym czasie „Honor i Ojczyzna" było bowiem oficjalną dewizą wojskową, a „Boga" na sztandarach dopisał dopiero prezydent Władysław Raczkiewicz czasie II wojny światowej. ©?