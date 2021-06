Bilans operacji w Afganistanie

Misja ta stała się dla wojska modernizacyjnym skokiem. Zmieniło się wyposażenie indywidualne żołnierza. Wojskowi dostali np. nowe urządzenia optyczne, hełmy, kamizelki ochronne oraz karabiny. Na początku misji mieli do dyspozycji wozy typu Humvee, które nie sprawdziły się. Zastąpiły je transportery opancerzone Rosomak, do których już w czasie misji wprowadzono kilkaset poprawek. Zmienił się np. kamuflaż opancerzenia, zostały zamontowane lekkie osłony przeciwko pociskom przeciwpancernym, a także systemy, dzięki którym blokowany był sygnał radiowy, który mógł powodować eksplozję miny. Dozbrojone zostały też śmigłowce. Zostały one też przystosowane do działań nocnych. Po raz pierwszy w warunkach bojowych zostały też wykorzystane przez Polaków drony, żołnierze mieli także do czynienia z bezpilotowcami uzbrojonymi, którymi dysponowali sojusznicy.