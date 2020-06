Czego nauczą w klasach przygotowania wojskowego

Program szkolenia w oddziałach przysposobienia wojskowego, obejmuje zajęcia w klasach I – III liceum ogólnokształcącego i klasach I – IV technikum, w trakcie którego będą realizowane wojskowe zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na końcu nauki uczniowie będą kierowani na obóz szkoleniowy. Z danych, które podaje Biuro do spraw Programu Zostać żołnierzem Rzeczpospolitej wynika, że minimalna liczba zajęć realizowanych to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Będą one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej" jednostce wojskowej. Liczba uczniów w klasach wynosić będzie maksymalnie 30 osób.

MON planuje utworzyć 130 klas przygotowania wojskowego w szkołach średnich. Takie klasy będą mogły liczyć na dotację z MON. Szkoła będzie mogła otrzymać w pierwszym roku funkcjonowania dotację w wysokości do 80 proc. kosztów na zakup specjalistycznego wyposażenia, maksymalnie do 42 tys. zł. Pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na mundury, zakup atrap broni, noży, saperek, noszy i zestawów medycznych. MON może też dofinansować koszt dojazdu do jednostki wojskowej, o ile oddalona jest od szkoły o co najmniej 60 km.