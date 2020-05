Prezydent podpisze nowa Strategię Bezpieczeństwa Narodowego

BBN wysłał do MON założenia do tego dokumenty w grudniu 2018 roku, od tego czasu trwały konsultacje na temat zapisów, które powinny się w niej znaleźć. W MON odpowiedzialni za ten dokument byli najpierw wiceminister ON Marek Łapiński, a następnie Wojciech Skurkiewicz. Przypomnimy, że w gotowym już dokumencie, co ujawniliśmy w „Rzeczpospolitej" na początku kwietnia nie znalazły się zapisy uwzględniające zagrożenie epidemiologiczne. Takie zapisy zostały wprowadzone po naszej publikacji, w trakcie konsultacji prowadzonych pomiędzy BBN, MSWiA i MON.