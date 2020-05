WOT - oczko w głowie ministra

To efekt działań piarowskich, których celem jest ocieplenie wizerunku poprzez pokazanie ich użyteczności. Już na początku marca WOT zostały skierowane na granicę do mierzenia temperatury powracających z innych krajów. To było pierwsze zadanie od szefa MON. Potem posypały się kolejne. Z podsumowania działań WOT wynika, że każdego dnia w operację „Odporna wiosna" zaangażowanych jest ok. 5,5 tys. żołnierzy WOT oraz podchorążych uczelni. Wspierali 282 szpitale, 40 innych placówek medycznych, 32 izolatoria i domy pomocy społecznej. Działa już ponad 100 zespołów wymazowych. Opieką objęli 2509 kombatantów i osób starszych. WOT pomagają policjantom w kontroli osób w kwarantannie (3670 żołnierzy) oraz w patrolach prewencyjnych (5209 żołnierzy). Są zatem widoczni na ulicach i w parkach.