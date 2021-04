Kasjerka CBA i jej mąż skazani za wyprowadzenie z biura ponad 9 mln zł

– Jestem usatysfakcjonowany wyrokiem, zwłaszcza tym, że udało się zabezpieczyć mienie na poczet orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody, a więc przywłaszczone pieniądze wrócą do CBA – mówi „Rzeczpospolitej" prok. Przemysław Ścibisz z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

W wyroku sąd bowiem orzekł, że małżonkowie G. muszą solidarnie zwrócić CBA ponad 9,2 mln zł „zabezpieczone na rachunkach STS tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, uznając, że pieniądze te należą do oskarżonych". Szybkie zajęcie kont bukmachera uchroniło CBA przez utratą milionów.

Afera z przeznaczonymi na cele operacyjne milionami złotych, które zniknęły z kasy CBA, wybuchła w grudniu 2019 r., gdy okazało się, że w kasie nie ma gotówki, która miała trafić do NBP. Katarzyna P. przyznała, że wzięła 4 mln zł – dla teściowej, której groziła utrata pensjonatu w Bieszczadach – i dała je mężowi, a ten zdeponował ją u bukmachera, „by spłacić matkę" i oddać pieniądze CBA. Prokuratura jednak ustaliła, że kasjerka latami podbierała środki z kasy służby – wyniosła aż 9 mln 230 tys. 194 zł w niecałe cztery lata (robiła to od marca 2017 r.) – wskazuje akt oskarżenia, który opisywała „Rzeczpospolita".

Kasjerka brała pieniądze partiami – od 40 tys. do 100 tys. zł naraz, a maż grał nimi u bukmachera – w firmie STS. Jako „Brasco81" Dariusz G. obstawiał internetowo głównie mecze piłki nożnej, miał tam status klienta VIP. Dzięki analizie m.in. konta online śledczy ustalili, że dokonał łącznie 1591 wpłat na ponad 10 mln zł – podliczył prok. Ścibisz. Z analizy rachunków sporządzonych do śledztwa wynika, że G. pomnożył wyniesioną przez żonę kwotę do ponad 30 mln zł. I prawie wszystko przegrał.