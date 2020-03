Amerykanie nie przywiozą do Polski broni jądrowej

Ich celem jest przerzucenie do Europy ok. 20 tys. wojskowych oraz sprzętu, w sumie w manewrach w całej Europie weźmie udział 37 tys. żołnierzy sojuszniczych armii. Epizody manewrów planowane są m.in. w Polsce i krajach bałtyckich.

„Ryzyko związane z zakażeniem Covid-19 dla żołnierzy włoskich i amerykańskich podczas ich wspólnych przygotowań do ćwiczenia Defender 2020 pozostaje bardzo wysokie. Może to stanowić poważne zagrożenie dla obywateli krajów bałtyckich i Polski, w których przeprowadzane będą ćwiczenia" – donosi Niezależny Dziennik Polityczny. Wszystko wskazuje na to, że portal ten został stworzony tylko do dezinformacji. Szerzej na jego temat pisaliśmy w maju 2019 r. Ujawniliśmy, że śledzenie numeru IP wskazuje, że serwer jest w Amsterdamie, ale portal realizuje politykę Kremla.