Kryzys w służbach

Chociaż Centralne Biuro Antykorupcyjne uspokaja, że nie „utraciło jakichkolwiek środków finansowych" za przyczyną swojej kasjerki, to jednak, kiedy trafiła do aresztu, zwolniło ją z pracy – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

O aferze z „kasjerką" CBA opinia publiczna dowiedziała się 17 stycznia, gdy Onet ujawnił, że kobieta sukcesywnie wyprowadzała gotówkę z CBA – łącznie ok. 5 mln zł. Jak ujawniła w ubiegłym tygodniu „Rz", śledztwo przeciwko G. i jej mężowi prowadzi w największej tajemnicy Prokuratura Regionalna w Warszawie, a małżonkowie od 30 grudnia 2019 r. są aresztowani za przywłaszczenie mienia znacznej wartości co – miało trwać przez dłuższy czas (stąd tzw. czyn ciągły). Jakiej dokładnie sumy? Prokuratura nie zdradza, a CBA zapewnia, że „nie utraciło jakichkolwiek środków finansowych", co może oznaczać, że zabezpieczono znaczne sumy gotówki na kontach lub w domu małżonków, a więc odzyskano część przywłaszczonej kwoty. Albo – pewne zablokowano ją u bukmacherów (co sugeruje TVN24.pl).