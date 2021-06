Policja wskakuje w nowe mundury

„Modernizacja ubioru wyjściowego wynika z potrzeby dostosowania tego ubioru do wymogów służby oraz oczekiwań policjantów. Ubiór wyjściowy według nowego wzoru nawiązuje do mundurów policji z okresu międzywojennego, a jednocześnie jest wykonany z nowoczesnych, wytrzymałych i przewiewnych surowców włókienniczych, zapewniających wygodę i bezpieczeństwo noszącego go policjanta” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia szefa MSWiA. Projekt w marcu trafił do uzgodnień, są już opinie RCL i ministra finansów.