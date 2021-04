Ile mandatów karnych wystawiła w 2020 roku polska policja?

W ubiegłym roku – jak wynika z danych Komendy Głównej Policji – liczba nałożonych mandatów karnych wzrosła lawinowo – do 3 mln 925 tys. To o 139 tys. więcej niż w roku poprzednim. Z tego dwie trzecie – łącznie 2 mln 587 tys. – dotyczyło naruszeń w ruchu drogowym, a pozostałe 1 mln 338 tys. – całej gamy innego rodzaju wykroczeń.

Jednak najbardziej, bo o drugie tyle więcej, ujawniono wykroczeń (co skończyło się nałożeniem mandatu) „przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu” – z 85 tys. w roku 2019 do 163 tys. w roku ubiegłym.

Wielu ukaranych mandatem np. za udział w protestach próbuje bronić się w sądach. Z jakim efektem? – Opracowaliśmy wzór pisma do sądu, by każdy mógł w indywidualnej sprawie go złożyć bez pomocy prawnika. Wiele osób jest na etapie składania pism, więc dziś trudno powiedzieć, jak sądy będą podchodziły do tych spraw. Jednak część osób poinformowała nas, że ma wyznaczone terminy posiedzeń w przedmiocie umorzenia sprawy. To oznacza, że sądy przychylają się do naszej argumentacji: uczestnictwo w zgromadzeniach nie jest nielegalne – podkreśla mec. Karolina Gierdal, adwokat, członkini Kolektywu Szpila.