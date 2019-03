Prezydent: 2,5 proc. PKB na armię - do 2024 r.

Podczas dorocznej odprawy kierowniczej kadry resortu obrony i Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska powinna dojść do poziomu wydatków na armię w wysokości 2,5 proc. PKB do 2024 r.

Zdaniem prezydenta Dudy potrzeby armii są takie, że należy przyspieszyć tempo dochodzenia do wydatków na armię do poziomu 2,5 proc. PKB (zgodnie z ustawą ten poziom wydatków powinien zostać osiągnięty do 2030 r.).

Większe wydatki są, zdaniem Dudy, konieczne w związku z modernizacją techniczną i uzupełnieniem stanu osobowego armii.

Prezydent podkreślił też, że zmiany wprowadzane przez MON w wojsku są pozytywne - wskazał przy tym podpisanie planu modernizacji technicznej armii do 2026 roku oraz zakup przez MON systemów rakietowych Patriot i HIMARS.

Według Dudy osiągnięcie poziomu 2,5 proc. PKB jeśli chodzi o wydatki na armię pozwoliłoby wydać na zakupy dla wojska 185 mld złotych w ciągu dekady.