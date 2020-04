Jastrzębski Węgiel chce Ligi Mistrzów teraz lub za rok Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Jastrzębski Węgiel chce dokończyć rozgrywki Ligi Mistrzów. Polski klub apeluje także do europejskiej federacji o włączenie go do grona uczestników rozgrywek w kolejnym sezonie.