Patologia pielęgnowana od lat - komentuje Tomasz Pietryga

Ci, którzy zasłużą się ministerstwu czy ministrowi inwencją, pomysłami w reformowaniu Temidy, mogą liczyć na awanse i do rodzimych sądów wracają już nie jako szeregowi sędziowie, ale funkcyjni ze wsparciem u samej góry. Ten funkcjonujący od lat patologiczny układ jest pielęgnowany bez względu na to, kto jest ministrem sprawiedliwości i jaka opcja rządzi, bo jest wygodny dla wszystkich i zawsze znajdą się chętni do robienia szybszych karier i większych pieniędzy.

Systemowo jednak wygląda to bardzo źle: profity brane od polityka, zdanie się na jego łaskę i niełaskę, bo to on decyduje o delegacji, jej długości lub nagłym odwołaniu, wymuszają posłuszeństwo i tworzą zobowiązanie, które – jeżeli potraktujemy niezawisłość sędziowską serio – absolutnie nie powinno mieć miejsca. Jeżeli zarzuty wobec sędziów uczestniczących w aferze hejterskiej się potwierdzą, to właśnie delegacje sędziowskie będą jednym z głównych powodów powstania takiego patologicznego mechanizmu. Mądry ustawodawca powinien ten mechanizm rozmontować, znajdując bardziej autonomiczne rozwiązanie dla obu stron.