W tym odcinku przyglądamy się kondycji gospodarki rosyjskiej, analizujemy, jak działają sankcje, jakie są ich skutki i jak rozwija się sytuacja ekonomiczna w Rosji w obliczu przedłużającej się wojny Władimira Putina. Poruszyliśmy również wątek rosyjskich dronów nad polskim niebem. W drugiej części rozmawiamy o niestabilnej polityce w Korei Południowej, przyglądając się bieżącym napięciom wewnętrznym, decyzjom władz oraz ich możliwym konsekwencjom dla regionu i świata.

Putin mierzy wszystko od wewnątrz

Według dr. Michała Sadłowskiego głównym czynnikiem decydującym o utrzymaniu władzy przez Władimira Putina jest sytuacja wewnętrzna w Rosji.

„Jeżeli byłaby wytworzona w Rosji sytuacja taka, że większość obywateli poczułaby zagrożenie ekonomiczne i życiowe, mogłoby to prowadzić do niezadowolenia, buntów, a nawet zamieszek. Niestety Ukraina i Zachód przez te ponad 11 lat wojny nie doprowadziły do takiego stanu, żeby on zagrażał utracie władzy” – zaznacza Sadłowski.

Nasz ekspert mówił w trakcie programu, że polityka zagraniczna, w tym kontakty z administracją Donalda Trumpa, jest często elementem strategii Kremla mającej umocnić pozycję Putina wewnątrz kraju. Sadłowski podkreśla też, że rosyjska gospodarka, choć słabnie pod wpływem sankcji, pozostaje istotna i jest podporządkowana celom politycznym i wojennym państwa, a część społeczeństwa korzysta z przywilejów wojennych, co pomaga Kremlowi przygotowywać obywateli na dalsze niedobory i utrzymanie stabilności społecznej.

Korea pod presją wewnętrzną i zewnętrzną

Krzysztof Karwowski podkreśla, że sytuacja w Korei Południowej jest bardzo dynamiczna, szczególnie po grudniowym zamachu stanu i niekonstytucyjnym wprowadzeniu stanu wojennego przez byłego prezydenta. „To była naprawdę gorąca sytuacja, zwłaszcza po decyzji sądu konstytucyjnego o usunięciu prezydenta i rozpoczęciu długiego postępowania dotyczącego jego nadużyć władzy, w tym prób użycia armii i sił specjalnych w bezprawny sposób” – zaznacza Karwowski. Obecnie Junsu Kiyol przebywa w więzieniu, a jego żona, była pierwsza dama Kim Kiyong-hi, została częściowo aresztowana pod zarzutem korupcji i nadużycia władzy.

Koreański system polityczny, oparty na dwupartyjności, od lat zmaga się z podobnymi kryzysami. „Wcześniejsi prezydenci, jak Park Geun-hye, również byli odwoływani z urzędu za nadużycia władzy i korupcję, a w trakcie postępowań następowały ułaskawienia przez nowych prezydentów” – dodaje ekspert.

Dynamiczne są również stosunki międzynarodowe Korei. Obecnie rządząca Partia Demokratyczna stawia na koncyliacyjny język wobec Korei Północnej, podczas gdy konserwatywna Partia Władzy Ludowej stosowała bardziej konfrontacyjną retorykę. To doprowadziło do szeregu ofensywnych działań Pjongjangu, takich jak wyburzenie symbolicznych obiektów czy próby rakietowe, które mają zarówno umacniać pozycję Korei Północnej na arenie międzynarodowej, jak i odpowiadać na działania Seulu.

Równocześnie Korea aktywnie poszukuje sojuszników. Niedawny dialog obronny w Seulu oraz rozmowy z Japonią i Francją pokazują, że państwo stara się rozwijać współpracę w obszarze technologii wojskowych, cyfrowych i kosmicznych. Korea jednocześnie otwiera się wobec Chin, wprowadzając bezwizowy ruch turystyczny oraz wobec Polski, podpisując bezprecedensowe umowy na sprzedaż pocisków dalekiego zasięgu.