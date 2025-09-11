Aktualizacja: 11.09.2025 16:13 Publikacja: 11.09.2025 11:17
Prezydent USA Donald Trump z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem w Gabinecie Owalnym w Białym Domu
Foto: REUTERS/Brian Snyder/Zdjęcie archiwalne
Ponad 300 obywateli Korei Południowej zatrzymanych podczas nalotu zostało już zwolnionych z aresztu i ma wrócić do kraju w najbliższy piątek. Pracownicy mieli wrócić do domu wcześniej, ale doszło do opóźnienia. Prezydent Lee dodał, że opóźnienie nastąpiło na skutek decyzji Białego Domu.
Według przedstawiciela południowokoreańskiego MSZ prezydent Donald Trump nakazał wstrzymanie, aby sprawdzić, czy pracownicy chcą pozostać w USA i dalej pracować oraz szkolić Amerykanów – informuje BBC.
Prezydent Lee Jae Myung, powiedział na konferencji prasowej, że „sytuacja jest niezwykle dezorientująca”, podkreślając, że powszechną praktyką koreańskich firm jest wysyłanie pracowników do pomocy przy uruchamianiu zagranicznych fabryk.
– Jeśli to nie będzie już dozwolone, zakładanie zakładów produkcyjnych w USA stanie się jeszcze trudniejsze… i firmy zaczną się zastanawiać, czy w ogóle warto to robić – dodał.
Seul prowadzi negocjacje z Waszyngtonem w sprawie opcji wizowych dla koreańskich pracowników – „czy to poprzez zwiększenie limitów, czy utworzenie nowych kategorii wiz” – powiedział Lee.
W zeszłym tygodniu amerykańskie władze zatrzymały 475 osób – ponad 300 z nich to obywatele Korei Południowej – twierdząc, że pracowali nielegalnie w zakładzie produkującym baterie, jednym z największych projektów zagranicznych inwestycji w stanie Georgia.
LG Energy Solution, które prowadzi zakład wspólnie z Hyundaiem, poinformowało, że wielu zatrzymanych pracowników miało różne typy wiz lub przebywało w ramach programu ruchu bezwizowego. Jeden z pracowników zakładu powiedział BBC, że zdecydowana większość zatrzymanych to mechanicy instalujący linie produkcyjne w fabryce, zatrudnieni przez podwykonawcę.
Korea Południowa zobowiązała się zainwestować w Ameryce dziesiątki miliardów dolarów, częściowo w celu zrównoważenia ceł.
BBC informuje, że południowokoreańskie media opisały nalot jako „szok”. Dziennik „Dong-A Ilbo” ostrzegł, że może on mieć „mrożący wpływ na działalność naszych firm w Stanach Zjednoczonych”. Agencja Yonhap w komentarzu redakcyjnym wezwała oba państwa do „współpracy w naprawie pęknięć w sojuszu”.
Biały Dom broni działań w zakładzie Hyundaia, odrzucając obawy, że nalot mógłby zniechęcić inwestorów zagranicznych. Prezydent Donald Trump odniósł się do nalotu w poście w mediach społecznościowych, wzywając zagraniczne firmy do zatrudniania Amerykanów i dodał, że rząd USA sprawi, iż „sprowadzenie pracowników do kraju będzie szybkie i legalne”, jeśli firmy będą przestrzegać amerykańskich przepisów imigracyjnych.
