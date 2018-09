Sędziowie Tuleya i Przymusiński mogą mieć dyscyplinarki

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych wezwał członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Igora Tuleyę i Bartłomieja Przymusińskiego do złożenia wyjaśnień.

Jak informuje portal OKO.press, rzecznik dyscyplinarny dał sędziom 14 dni na złożenie wyjaśnień dotyczących ich udziału w programach informacyjnych.

Poniżej dalsza część artykułu

- Sędzia Przymusiński jako rzecznik Iustitii często występuje w mediach. I jest bardzo krytyczny wobec niezgodnych z Konstytucją zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanych przez obecną władzę. Podobnie Igor Tuleya, który też otwarcie broni niezależności sądów - pisze portal.

Z informacji OKO.press wynika, że zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota chce by Bartłomiej Przymusiński wytłumaczył się z udziału w programie w TVN 24. Przymusiński występując w tej stacji 20 sierpnia mówił o wyborze przez nową KRS kandydatów do Sądu Najwyższego, że to „konkurs piękności".

Natomiast sędzia Igor Tuleya ma się tłumaczyć z dwóch rzeczy. Pierwsza dotyczy udziału w programie „Fakty po Faktach" w TVN24 w połowie lipca 2018. Tuleya ma się również wytłumaczyć rzecznikowi dyscyplinarnemu z „możliwego publicznego rozpowszechnienia bez zezwolenia" informacji ze śledztwa ws. przegłosowania przez PiS budżetu w Sali Kolumnowej Sejmu, w grudniu 2016 roku.