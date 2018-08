Prof. Jan Majchrowski będzie pierwszym szefem Izby Dyscyplinarnej SN?

Pierwszą osobą kierującą Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego będzie prawdopodobnie prof. Jan Majchrowski. Politolog i konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszym z rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa - informuje RMF FM.

RMF FM przypomina, iż sędziego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej wybierze Prezydent spośród 3 kandydatów, wskazanych przez zgromadzenie jej sędziów. Do czasu, aż to nastąpi, stosowany będzie jednak art. 130 ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z tym przepisem do dnia powołania Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej obowiązki tego prezesa wykonuje najstarszy wiekiem sędzia powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej.

Radio zwraca uwagę, że profesor Majchrowski ma 54 lata, a wszyscy pozostali są od niego młodsi. Jeśli więc tylko Prezydent go do SN powoła - do czasu wyboru Prezesa Izby Dyscyplinarnej będzie nią kierował właśnie on. On również zwoła zgromadzenie, które dokona wyboru kandydatów na Prezesa Izby.

Profesor Jan Majchrowski jest politologiem i konstytucjonalistą. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

