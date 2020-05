Koronawirus: przebudowa sal rozpraw w sądach

Jeszcze w maju ma ruszyć proces odmrażania polskich sądów. Dzięki tzw. tarczy 3.0 będą one rozpoznawać coraz więcej spraw. Zmienić się ma także organizacja pracy sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje właśnie nad rekomendacjami dla prezesów sądów pod hasłem „Bezpieczna sala rozpraw". Co proponuje?

Bezpieczne sale rozpraw będą wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj. Sędziowie mają wychodzić na rozprawy w przyłbicach lub maseczkach, a stół sędziowski ma być oddzielony od reszty sali pleksi lub szkłem. Szyby mają też oddzielać od publiczności ławy dla stron. Między rozprawami będą ogłaszane przerwy, by sale przewietrzyć i zdezynfekować. Osoby wchodzące do gmachu sądu mają mieć mierzoną temperaturę. Liczba publiczności może być ograniczona np. kartami wstępu.

Maciej Gawroński, radca prawny w Kancelarii Gawroński & Partners, nie ma obaw przed wejściem na salę rozpraw po odmrożeniu sądów. – Nie mam specjalnych wymagań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo – mówi. – Szyby z pleksi oddzielające uczestników postępowania i sąd od siebie nawzajem wystarczą – uważa. Jeśli chodzi o kontakt pełnomocnika z klientem czy podsądnym, proponuje dłuższe ławki, by zachować bezpieczną odległość. Żeby uniknąć nadmiernych ruchów powietrza, proponuje, by strony komunikowały się z sądem na siedząco.

Jestem gotowa na powrót do normalnego orzekania i nie czuję strachu przed wejściem na salę rozpraw. Rozumiem względy bezpieczeństwa, ale nawet czas pandemii nie uprawnia do odbierania powagi wymiarowi sprawiedliwości oraz godności sędziego w sprawowaniu urzędu. Nie godzę się na prowadzenie rozpraw w maseczce czy przyłbicy. Nie można straszyć podsądnych kapturowymi, zamaskowanymi sędziami. Mają prawo spojrzeć sędziemu w twarz. Można odizolować od siebie sąd, protokolanta, strony i publiczność. Miałam sprawę z 12 oskarżonymi, stawili się z obrońcami. Wystarczyło rozsunąć ławy dla publiczności i zapewnić wietrzenie sali, by było bezpiecznie. Warto, by pomysłodawcy zmian się nad tym zastanowili.