Kolejna dyscyplinarka dla sędzi Aliny Czubieniak?

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - sędzia Przemysław W. Radzik - podjął czynności wyjaśniające w prawie możliwego dopuszczenia się przez sędzię Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alinę Czubieniak przewinień dyscyplinarnych - głosi dzisiejszy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych.

Przypomnijmy, iż w ostatni piątek sędzia Alina Czubieniak z Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim została ukarana upomnieniem przez nową Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za orzeczenie z 2016 r.

Chodziło o sprawę 19-latka z niepełnosprawnością intelektualną, który zaczepił na ulicy dziewięcioletnią dziewczynkę i ją pocałował. Policja zatrzymała chłopaka i zarzuciła mu molestowanie dziecka. Do sądu skierowano wniosek o areszt, ale sędzia Alina C. go nie zastosowała, bo uznała, że chłopak, powszechnie znany w mieście, nie jest zagrożeniem; tak też mówili biegli. Nie miał też obrońcy.

Sędzia Czubieniak może mieć kolejne problemy. W poniedziałek Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych podjął czynności wyjaśniające w sprawie możliwego dopuszczenia się przez sędzię przewinień dyscyplinarnych.

Chodzi o wypowiedzi medialne, m. in. dla portalu Onet.pl oraz „Gazety Lubuskiej". Jak czytamy w komunikacie, sędzia wyraziła publicznie opinię na temat toczącego się przeciwko niej postępowania dyscyplinarnego, a także wyraziła opinie dotyczącego przebiegu tego postępowania na rozprawie przed Sądem Najwyższym oraz dokonała znieważających ocen dotyczących członków składu orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (m.in. „[...] posiedzenie w SN to była jakaś tragifarsa", „[...] [s]kład sędziowski w którym był notariusz, radca prawny i tzw. czynnik ludowy, czyli ławnik, w ogóle, mam wrażenie, nie rozumiał, o czym ja do nich mówię", „[...] piątkowa rozprawa to było najbardziej żenujące wydarzenie w moim życiu zawodowym", „[...] miałam wrażenie,że rozmawiam ze ślepym o kolorach, albo z głuchym o muzyce", „[...] kara upomnienia dla mnie to była klasyczna ustawka", „[...] [c]ałe to „posiedzenie" tego sądu dyscyplinarnego w SN było dla mnie po prostu żenujące"*).

Zdaniem Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego sędzia Czubieniak mogła tymi wypowiedziami uchybić godności zawodu sędziego, naruszając nakaz strzeżenia powagi stanowiska sędziego i unikania wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, oraz wynikające ze Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów zakazy publicznego wyrażania opinii na temat toczącego się postępowania oraz stwarzania swoim zachowaniem nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego.