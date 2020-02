Bartłomiej Starosta: Tych nazwisk na liście poparcia KRS się spodziewałem

W internecie krąży lista nazwisk sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa. To wciąż nieoficjalna informacja. Są na liście nazwiska, które pana zaskoczyły?

Nie znajduję dla nich usprawiedliwienia. Uważam, że popełnili błąd, bo wszyscy wiedzieli, w jakich okolicznościach przerwano kadencje poprzedniej Rady. Przecież to są wykształceni prawnicy. Musieli zdawać sobie sprawę i z tego, że kwestia wyboru sędziów-członków do KRS przez polityków jest niezgodna z konstytucją.

Uważam, że nie powinno. Wycofanie poparcia jest możliwe, a porównywanie tej sytuacji do wrzucenia głosu do urny – nietrafione. Kandydat powinien mieć poparcie w momencie rozpoczęcia kadencji. Jeśli go nie ma, to znaczy, że nie ma wymaganego poparcia sędziów.