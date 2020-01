Wiceszefowa Komisji Europejskiej w Polsce. Rozmowy o reformie sądownictwa i praworządności

- Komisarz Jourova nie wyraziła zainteresowania spotkaniem ani z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, ani z przedstawicielami Izby Dyscyplinarnej czy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, chociaż te instytucje zwracały się za naszym pośrednictwem do Komisji Europejskiej - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Celem dzisiejszych spotkań Jourovej ma być m.in. doprowadzenie do tego, by prezydent Andrzej Duda nie podpisywał ustawy dyscyplinującej sędziów, uchwalonej w ub. tygodniu.

- Jeżeli ustawę prezydent podpisze, to KE niezwłocznie rozpocznie procedurę o naruszenie prawa UE, która może zakończyć się pozwem do TSUE - donosi RMF FM.

W miniony piątek Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wniosek o zawieszenie działania przepisów o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Chodzi o skargę jaką w październiku 2019 r. KE skierowała do TSUE przeciwko Polsce.