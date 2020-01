Czy jest szansa na porozumienie Polski z Unią Europejską

Zapowiedź wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to pierwsza decyzja ze strony Komisji Europejskiej w sprawie praworzadności w Polsce. Jej przewodnicząca Ursula von der Leyen jest nastawiona do polskiego rządu życzliwiej niż jej poprzednik Jean-Claude Juncker. Podobnie Vera Jourova, wiceprzewodnicząca, która przejęła od Fransa Timmermansa obszar praworządności. Zgodnie z oczekiwaniami jednak ich styl i większa skłonność do słuchania racji drugiej strony nie wpływa na procedury, które dotyczą wniosków do Trybunału Sprawiedliwości.

