Samsung szykuje największe przejęcie od lat

Koreański gigant technologiczny Samsung ogłosił przejęcie niemieckiego holdingu FlaktGroup – producenta systemów chłodzenia. Wartość transakcji to ponad 1,5 mld euro. Przejęcie wpisuje się w strategię ekspansji firmy w sektorze technologii chłodniczych, które stają się coraz istotniejsze dla dynamicznie rozwijającego się rynku centrów danych.

Bułgaria znów oddala się od euro

Planowane na 2026 rok wejście Bułgarii do strefy euro może nie dojść do skutku. Prezydent Rumen Radev zaproponował przeprowadzenie referendum w sprawie przyjęcia wspólnej waluty. Inicjatywa została jednak odrzucona przez marszałek parlamentu jako niezgodna z konstytucją i prawem unijnym. To kolejna odsłona sporu między władzami Bułgarii, który może wpłynąć na harmonogram integracji z Eurolandem.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.