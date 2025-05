Merz powiedział, że przywódcy UE uzgodnili z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że może on wziąć udział w rozmowach z Rosją w Stambule w tym tygodniu, pod warunkiem że Rosja zaprzestanie bombardowań i ataków na ludność cywilną na Ukrainie. Wyrażając podziw dla gotowości Zełenskiego do kompromisu, jeśli pomoże to w zawieszeniu broni, Merz dodał: „Uważam, że dalsze kompromisy i ustępstwa nie są już rozsądne”.