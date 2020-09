Tomasz Pietryga: Uśpiony spór o sądy wróci

To konflikt, który nie zaczął się rok czy nawet pięć lat temu. Miał już swoje mocne fundamenty w 2005 r., kiedy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy doszło do władzy i próbowało forsować zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Ich skala oczywiście była nieporównywalna z tym, co wydarzyło się w ostatnich pięciu latach. Ówczesny konflikt z prawnikami o ustawy, surowość kar dziś przybrał formę strukturalną. I wygląda na to, że już niedługo wróci w kolejnej odsłonie.

