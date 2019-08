Dyscyplinarka za "uśmiercenie" generała Janiszewskiego

Prokurator sprawdza

Po niedawnej publikacji TVN 24 w IPN wszczęto w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Jak ustaliła „Rz", zakończyło się ono na początku sierpnia skierowaniem wniosku o postępowanie dyscyplinarne. Prok. Robert Janicki, rzecznik Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nie odpowiedział nam, wobec kogo poza Piątkiem wszczęto postępowanie. Stwierdził, że odpowie na to pytanie dopiero wówczas, gdy wniosek trafi do sądu dyscyplinarnego. Najwyższą z kar dyscyplinarnych jest pozbawienie prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia.