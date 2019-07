Rośnie liczba włamań i kradzieży

– Mamy do czynienia z kumulacją towarów i przedmiotów. Coraz więcej jest luksusowych dóbr, są coraz droższe, więc przestępcy próbują to wykorzystać – komentuje prof. Brunon Hołyst, kryminolog.

W pierwszym półroczu 2018 r. stwierdzono 233 tys. czynów kryminalnych, w obecnym – o 10 tys. więcej. Co ważne, wzrost dotyczy pospolitych przestępstw, postrzeganych jako szczególnie dokuczliwe dla obywateli (było ich o 5,4 tys. więcej – łącznie 119 tys.).

Co wynika z danych?

Na ulicach było bezpiecznej – rzadziej dochodziło do bójek i pobić (było ich w minionym półroczu 2,2 tys., czyli o blisko 250 mniej), oraz rozbojów i wymuszeń (te spadły o 128 – do łącznie 3,8 tys.). Mniej było też przypadków „uszczerbku na zdrowiu", czyli zdarzeń, w efekcie których ktoś złamał nogę czy rozbił głowę, oraz uszkodzenia rzeczy, np. podczas aktów chuligańskich.

I tak największy wzrost dotyczy włamań – tych w minionym półroczu było ponad 40 tys. – to o niemal 3,5 tys. więcej. Z kolei liczba kradzieży zwiększyła się o 2,2 tys. – osiągając poziom 49 tys.

W liczbach bezwzględnych prym wiedzie Śląsk, gdzie włamań było o 570 więcej (w sumie 6,1 tys.), a także Dolny Śląsk z podobną skalą – choć tu wzrost sięga 50 zdarzeń. O 40 proc. więcej włamań miało miejsce w woj. lubuskim (łącznie 1,5 tys.), a jedną trzecią – w Wielkopolsce (do 2,9 tys.).

Łupem złodziei i włamywaczy pada zarówno droga elektronika kradziona ze sklepów czy domów, jak i rzeczy drobniejsze. Np. w stolicy wpadł niedawno młody mężczyzna, który skradzionym rowerem miejskim przyjechał do baru. Rower był wart ok. 2 tys. zł, więc dostał zarzut jak za przestępstwo.

Z kolei w woj. łódzkim wpadła szajka, która włamywała się do domów jednorodzinnych w całym kraju, kradnąc biżuterię, zegarki i pieniądze. Inna szajka, działająca w okolicach Prudnika, nastawiała się na inny łup: elektronarzędzia.

W liczbach bezwzględnych największy wzrost przestępstw pospolitych nastąpił w Wielkopolsce, gdzie było ich o 1,1 tys. więcej (łącznie 8,9 tys.) i na Śląsku – wzrost o 1 tys. – do ponad 16 tys.).

Niezmiennie, pojazd najłatwiej stracić w stolicy, ale na to wpływa specyfika miasta, w tym duża liczba przyjezdnych, anonimowość, co daje większe pole do popisu złodziejom.