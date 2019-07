Ojciec w furii zabił pięcioletniego Dawida

We wnętrzu skody badania DNA ujawniły liczne ślady krwi należącej do chłopca. – Były m.in. na foteliku dziecięcym, osłonie przeciwsłonecznej oraz innych elementach tapicerki – wylicza rzecznik.

Chociaż na odzieży Pawła Ż. nie znaleziono śladów DNA pochodzących od dziecka, to śledczy nie mają wątpliwości, że Dawida zabił jego ojciec. – Biorąc pod uwagę znaczne zaplamienie krwią przekazanych do badań ubrań (co wynikało z tego, że ojciec rzucił się pod pociąg), „materiał biologiczny mógł ulec kontaminacji, a więc nie było możliwe wyizolowanie DNA poszczególnych osób". – Czekamy na opinie biegłych i dopiero one będą rozstrzygające – mówi prok. Łapczyński. I dodaje, że brak jest poszlak wskazujących na udział innej osoby.