Karczewski: Wizyta Grodzkiego w Brukseli ograniczaniem suwerenności

Marszałek Senatu spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą i komisarzem sprawiedliwości Didierem Reyndersem. – To była wymiana poglądów. Zgadzamy się, że podstawowe wartości Unii Europejskiej, w tym praworządność, są nienaruszalne. A jeśli idzie o szczegóły ustaw sędziowskich, wymieniliśmy poglądy, czy ta ustawa nadaje się do poprawiania czy być może do odrzucenia i odesłania do Sejmu – powiedział dziennikarzom po spotkaniu Tomasz Grodzki.

Chodzi o nowelizację ustawy sędziowskiej potocznie nazywanej kagańcową, bo grozi sankcjami sędziom, łącznie z usuwaniem z zawodu, za stosowanie unijnego prawa, a w szczególności ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.