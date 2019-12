Prof. Strzembosz: Duda siedem razy złamał konstytucję prof. Adam Strzembosz tv.rp.pl

- Jeżeli postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu doprowadziłoby do jakichś rozruchów, rozłamów, to pal sześć. Nie można amnestionować pospolitych przestępstw, ale Trybunał Stanu to jest polityka - uważa były pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz.