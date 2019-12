Ustawa represyjna przyjęta przez Sejm. „Za” tylko PiS

W Sejmie uchwalono nowelizację ustaw sądowych autorstwa posłów PiS. Przewiduje ona m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i zmianę procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

Sejm przegłosował obszerną nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości przewiduje możliwość złożenia z urzędu (ewentualnie przeniesienie na inne miejsce służbowe) sędziów, którzy podejmą działa „w celu kwestionowania istnienia stosunku służbowego osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim". Chodzi o zakazanie sędziom badania legalności powołania sędziego nominowanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa i powołanego przez prezydenta. Nowelizacja zostanie przekazana do Senatu. Relacja na żywo: 17:23 Za głosowało 233 posłów, przeciw było 203, a 10 wstrzymało się od głosu. 17:15 Sejm przyjął projekt ustawy dyscyplinującej sędziów 16:46 W #Sejm.ie trwają głosowania. Posłowie uchwalili nowelizację ustawy ułatwiającej zwalczanie i zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (#ASF). Ustawa trafi do @PolskiSenat

Wyniki głosowania nad całością ustawy - Senat z najwyższą starannością będzie starał się w statutowym, regulaminowym czasie 30 dni przeprowadzić cały proces legislacyjny, łącznie z zasięgnięciem opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych, jeżeli będzie to potrzebne - zapowiedział marszałek Tomasz Grodzki (PO). Rzecznik rządu Piotr Müller uważa, że Komisja Europejska nie posiada rzetelnych informacji na temat ustawy represyjnej. W ten sposób skomentował apel KE o wstrzymanie prac. Posłowie podjęli uchwałę ws. upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej Posłowie wyrazili uznania dla laureatki literackiej Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk.

- Uważam, że recenzowanie różnych wydarzeń przez ciała legislacyjne jest zbędne - powiedział Dobromir Sośnierz (Konfederacja), krytykując zajmowanie się przez parlament uchwałą ws. Olgi Tokarczuk. Podkreślił, że nie ma żadnego powodu, by parlament oceniał, czy komitet noblowski dokonał słusznego czy nie wyboru. - To zbędne gadulstwo, felietonistyka, której nie potrzebujemy - podkreślił. Mówił, że Sejm nie jest od tego, by uchwalać, że Adam Mickiewicz był wielkim poetą. Polityk Konfederacji zarzucił posłom, że zajmując się nagrodą Nobla dla Olgi Tokarczuk próbują świecić światłem odbitym. - To nie jest żaden patriotyzm, to leczenie kompleksów - ocenił. - Polski Sejm nie jest żadnym arbitrem elegancji - stwierdził deklarując, że Konfederacja nie zagłosuje za uchwałą ws. noblistki. 14:22

Sejm zajmie się projektem uchwał w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. Sprawozdawcą Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie jest Tomasz Zimoch (PO-KO). 14:21

Michał Szczerba złożył wniosek formalny o przerwę. Nie zdążył wygłosić całego wystąpienia. 14:19

- Konstytucja, konstytucja - skandowali posłowie po zakończeniu wystąpienia Sebastiana Kalety. 14:07

Głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Solidarna Polska). Zarzucił opozycji, że wszystko, co przychodzi z Brukseli, traktuje jak świętość. Oświadczył, że obóz rządzący reaguje na "anarchizujące" zachowania niektórych sędziów. Zaznaczył, że nieprawdą okazało się, czym straszono, że wyroku TSUE spowodują unieważnieniem orzeczeń istotnych dla Polaków. 14:05

Podsekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości mówił, że choć wydatki na sądownictwo w Polsce są większe niż w wielu państwach UE, to Polacy znacznie dłużej niż np. we Francji czekają na wyrok w sprawie cywilnej (nad Wisła to ok. 700 dni). 14:03

- Reforma będzie kontynuowana, bo nasi rodacy tego od nas oczekują - mówił Warchoł. - Sądy muszą być sprawiedliwe i sprawne - podkreślił. 13:57

- Kolejny raz panią upominam. Pani krzyczy. To nie jest sklep z warzywami tylko parlament - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), upominając Kamilę Gasiuk-Pihowicz (KO), przerywającą wystąpienie Marcina Warchoła. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości krytykował opieszałość w uchylaniu immunitetów sędziom podejrzanym o łamanie prawa. Przypomniał m.in. casus wiertarki. 13:54

- Uważam, że projekt ustawy narusza ustawę zasadniczą - stwierdził Adam Bodnar. - Przyjęcie tej ustawy to droga do prawniczego polexitu - dodał.

- Symbolem tego w co zamieniliście państwo i wymiar sprawiedliwości jest kamienica Banasia - mówił zwracając się do posłów PiS Borys Budka.

- Wiemy dobrze, że procedowana ustawa ma wiele wad - stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem, wprowadzone w nocy poprawki nie poprawiają sytuacji. 13:47

- Obserwujemy represje wobec sędziów, w tym odwoływanie z delegacji. Obserwujemy dyskredytowanie przedstawicieli władzy sądowniczej przez przedstawicieli innych władz - powiedział Bodnar. - Kryzys praworządności nie jest neutralny dla obywateli - podkreślił

Wyczerpana została lista posłów chcących zabrać głos. Przemawia Rzecznik Praw Obywatelskich. 13:44

- Możecie jeszcze tych reform namnożyć 500 i systemu nie uzdrowicie. Jesteście niekompetentni, Konfederacja nie będzie popierać tego projektu - oświadczył Winnicki. 13:41

- Trzeba jasno powiedzieć Komisji Europejskiej - wara. Nie macie prawa dyktować, jak będzie stanowione polskie prawo - powiedział Robert Winnicki (Konfederacja). Dodał, że PiS, zamiast osuszać bagno, wpuszcza do niego swoją rurę, co nie daje pozytywnego rezultatu. 13:40

Ocenił, że system sądowniczy jest niewydolny, a obywatele nie mają poczucia sprawiedliwości.- Potrzebna jest gruntowna reforma - ocenił. - Sądy powinny być szybkie i sprawiedliwe - dodał. Poinformował, że Konfederacja docelowo chciałaby wprowadzić "procesu w jeden miesiąc". - Naszym zdaniem pora rozpocząć szeroką debatę nad polskim sądownictwem - stwierdził. 13:38

W imieniu koła Konfederacji głos zabierze Krystian Kamiński. 13:37

Klub PSL-Koalicja Polska nie poprze projektu. 13:35

Poseł PSL zaproponował, by zasiąść do okrągłego stołu z autorytetami prawniczymi i wspólnie z reprezentantami wszystkich środowisk politycznych zastanowić się, co zrobić, żeby oszczędzić Polakom wielu problemów. 13:33

Paszyk dodał, że Polacy dziś oczekiwaliby bardziej ustawy dyscyplinującej w sprawie prezesa NIK Mariana Banasia. 13:28

Krzysztof Paszyk zabrał głos w imieniu klubu PSL-Koalicja Polska. - Udało wam się zrobić piorunujące wrażenie na wielu Polakach i poza granicami - powiedział, zwracając się do posłów klubu PiS. Dodał, że nad komisja sprawiedliwości i praw człowieka wciąż unosi się duch byłego posła PiS Stanisława Piotrowicza. 13:26

Anna Żukowska (Lewica) złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości i przedstawiła szereg poprawek, w razie gdyby wniosek nie zyskał akceptacji. 13:21

- Podkładacie dynamit pod fundament państwa prawa. Boicie się, że sądy mogłyby skazywać waszych kolesi, także z ław poselskich. Ustawa ma być polisą w waszej bezkarności - mówił do rządzących polityk Lewicy. 13:21

- Przeciw waszym działaniom zaprotestowałby prof. Lech Kaczyński - powiedział Śmiszek dodając, że prezydenta Kaczyńskiego bardzo szanował. 13:18

Głos zabiera Krzysztof Śmiszek (Lewica). Poseł powitał na sali RPO Adama Bodnara. Jego zdaniem, projekt został "uszlachetniony" (o czym wspominał poseł sprawozdawca Sak) tak, jak uszlachetnia cierpienie. - Ta ustawa to zwykły prymitywny bubel prawny - powiedział poseł Lewicy.

- Niszcząc niezależność polskich sądów niszczycie warunki do dalszego bogacenia się Polek i Polaków - oświadczyła.- Niszczycie po prostu Polskę, nie macie do tego prawa - dodała. 13:15

Kamila Gasiuk-Pihowicz zaapelowała o powstrzymanie "tego prawnego szaleństwa". - Budujecie piramidę bezprawia - mówiła do posłów PiS. 13:13

- W Senacie doprowadzimy do tego, że Polacy poznają prawdę - zadeklarował. - Nakradliście tyle, że jedyne, czego się teraz boicie, to prokurator - mówił. Zarzucił rządzącym, że "genetycznie" nie znoszą wolności. 13:11

- Nie chodzi wam o Polskę. Wam chodzi o bezkarność. Marzycie, by z kolejnej instytucji stworzyć to, co Marian Banaś stworzył w swojej kamienicy - mówił. - Bezkarność - to jedyny cel, jaki przyświeca waszemu projektowi ustawy - dodał. 13:09

- Nie było i nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości - powiedział Borys Budka (PO). Zarzucił obozowi rządzącemu wprowadzanie chaosu w sądach, KRS i Trybunale Konstytucyjnym. - Wprowadzacie do polskiego porządku prawnego rozwiązania typowe dla krajów autorytarnych - stwierdził. 13:08

Przemysław Czarnek składa trzy poprawki do projektu. Wnioskuje o przejście do trzeciego czytania projektu bez odsyłania go do komisji. 13:05

- Ten projekt jest konieczny po to, żeby państwo polskie było stabilne - powiedział Kamil Bortniczuk (Porozumienie). 13:04

Jacek Ozdoba (PiS) zarzucił opozycji, że "robi sobie jaja".

Piotr Sak, jako sprawozdawca komisji rozpatrującej w nocy haniebną ustawę o sądach, mówi z trybuny sejmowej, że PIS "uszlachetnił" projekt. Cynizm przebił kopułę Sejmu.

Czarnek zarzucił opozycji, że ta chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. - Klub PiS doprowadzi do tego, że ta ustawa zostanie uchwalona - mówił o projekcie. - Ratujemy praworządność w Polsce - stwierdził. 13:00

- Nie możemy pozwolić, żeby wykrwawił się polski porządek prawny - stwierdził Czarnek. 12:59

- Powiedzieliście państwo, że nie możecie pracować w takim tempie. A tu nagle słyszymy, że KE wystosowała pismo do władz - powiedział. Spytał, jak to możliwe, że w czwartek KE znała projekt, a posłowie opozycji w piątek twierdzą, że nie mieli czasu, by się z nim zapoznać. - Czytajcie i pracujcie, bo płacą wam podatnicy - mówił do posłów opozycji Czarnek. 12:58

Stanowisko klubu PiS przedstawia Przemysław Czarnek. 12:57

Wystąpienia klubów i koła będą trwały po 10 minut. 12:55

- Poprawki opozycji psuły projekt i go kompromitowały - ocenił Sak. 12:53

Sprawozdanie komisji sprawiedliwości w sprawie projektu przedstawi poseł Piotr Sak. 12:50

- Ciężko bazować na informacjach medialnych. Jeżeli prawdą jest, że KE do najważniejszych organów w Polsce skierowała mocny list z apelem o wstrzymanie prac nad ustawą, to jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż nad ranem - mówił szef klubu PO Borys Budka. - Proszę w imieniu klubu KO o doręczenie posłom kopii listu KE do marszałek Sejmu. Proszę o przerwę, by był czas na zastanowienie się nad listem KE - dodał. 12:49

Tomasz Trela (Lewica) złożył wniosek formalny o przesunięcie prac nad projektem na następne posiedzenie Sejmu. 12:45

Anna Żukowska (Lewica) złożyła wniosek formalny o odesłanie projektu do komisji sprawiedliwości. Argumentowała, że komisja nie miała czasu na zapoznanie się z poprawkami. 12:43

Wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów złożył Krzysztof Śmiszek (Lewica). Wskazał, że komisja sprawiedliwości zakończyła pracę nad ranem i nie było czasu, by zapoznać się ze sprawozdaniem. W jego ocenie, ustawa ws. sądów jest fundamentalna. - Ta ustawa zaknebluje usta polskim sędziom, połamie im kręgosłupy - mówił Śmiszek. 12:42

Zakończył się punkt obrad poświęcony pytaniom bieżącym.

Rzecznik KE Christian Wigand poinformował na konferencji prasowej, że Komisja Europejska zwróciła się w liście do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącej sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji. List wysłała w czwartek wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova, która zachęciła polskie władze do skonsultowania projektu z Komisją Wenecką Rady Europy.

12:35

Wbrew zapowiedziom, drugie czytanie projektu ws. sędziów nie rozpoczęło się o godz. 12:30. Posłowie wciąż zadają pytania w sprawach bieżących. Poseł Andrzej Gawron pyta o przejazdy kolejowe, poseł Jarosław Gonciarz zadaje pytanie dotyczące korytarzy życia.

12:05

Komisja Europejska ostro zareaguje na ustawę dyscyplinującą sędziów - podało nieoficjalnie RMF FM. Według tego źródła, w oficjalnym stanowisku KE, które ma trafić do najważniejszych osób w państwie, może pojawić się sugestia dotycząca powstrzymania się od dalszych prac nad przepisami, które, we wstępnej ocenie Komisji, godzą w praworządność i są sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej.

11:45

Szef PO Grzegorz Schetyna ocenił, że poprawki wniesione do projektu tzw. ustawy represyjnej to jak "wyprowadzenie kozy z małego mieszkania". - To jest oczywiście kaganiec na sędziów i na sądy, uderzenie w ich niezawisłość, zabranie niezależności - stwierdził. Skrytykował nocne prace nad projektem, oskarżając PiS o "przepychanie kolanem" trudnych i złych ustaw.

11:28

Gościem #RZECZYoPOLITYCE był senator Krzysztof Kwiatkowski. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy, poświęconej m.in. ustawie dyscyplinującej sędziów.

11:24

Sprawdź, co PiS zmienił w ustawie represyjnej

11:15

Lewica zapowiedziała wystąpienie z wnioskiem formalnym o przesunięcie debaty w sprawie nowelizacji ustaw sądowych na okres po świętach. - To ustawa, która obowiązkowo powinna przejść tryb wysłuchania publicznego - argumentował wiceszef klubu Krzysztof Śmiszek na konferencji prasowej w Sejmie. Lewica skrytykowała sposób procedowania nowelizacji.

10:44

Sejm wznowił obrady, prowadzi je wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z klubu Nowa Lewica Razem. Posłowie zadają pytania w sprawach bieżących.

10:34

- Tradycyjnie posłowie opozycji zastosowali wszystkie możliwe chwyty obstrukcji parlamentarnej - ocenił szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS), odnosząc się do wieczorno-nocnych prac komisji nad projektem PiS ws. sądów. Jego zdaniem, opozycja chce, by w sądownictwie "było tak, jak było".

- Zachowanie opozycji podczas prac w komisji sprawiedliwości nad projektami zmian ustaw o sądownictwie to obstrukcja i przejaw braku troski o polski wymiar sprawiedliwości - powiedział w Sygnałach Dnia wicepremier Jacek Sasin.

10:06

Sędziowie mianowani jeszcze przez Radę Państwa PRL są bezstronni - pisze na swoim profilu na Facebooku Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji, lider partii KORWiN. 9:56

Nie o 10:30, a o 12:30 ma rozpocząć się rozpatrywanie sprawozdania komisji dotyczącego nowelizacji ustawy o sądach - poinformowała po Konwencie Seniorów wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). Głosowania zostały zaplanowane na godz. 15.

9:46 Posłuchaj porannej rozmowy Michała Kolanko z senatorem niezależnym Krzysztofem Kwiatkowskim

9:29

O sposobie procedowania projektu i planowanych pracach nad ustawą w Senacie wypowiedział się w programie #RZECZoPOLITYCE senator Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK. Jego zdaniem, w izbie wyższej odbędzie się "poważna debata". - A nie parodia procedowania i dobrej legislacji, jaka miała miejsce w Sejmie. To był kwintesencjonalny przykład jak nie należy tworzyć dobrego prawa - powiedział. Czytaj więcej