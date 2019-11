Rzecznik Dudy: Prezydentowi zależy na autorytecie TK

Głosowania nad kandydatami PiS będą jedną z pierwszych decyzji Sejmu nowej kadencji, który ma zebrać się po raz pierwszy w przyszłym tygodniu, 12 listopada. Nominacje dla Pawłowicz i Piotrowicza wywołały oburzenie opozycji. Dystansują się od nich jednak także politycy Porozumienia. - Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło te kandydatury, one nie były uzgadniane z Porozumieniem. Wkrótce posłowie Porozumienia się spotkają i będziemy rozmawiać z koleżankami, kolegami z PiS o tych kandydaturach - mówił we wtorek Jarosław Gowin .

Trójka nowych kandydatów PiS do Trybunału Konstytucyjnego to Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch. To informacja, którą przekazał w poniedziałek szef klubu PiS Ryszard Terlecki, który zachwalał zgłoszone nazwiska. – To osoby bardzo kompetentne, z ogromnym doświadczeniem, zasłużone dla reformy wymiaru sprawiedliwości – przekonywał w Sejmie. Podkreślał też, że PiS kieruje do Trybunału osoby z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem.

- Co do kwestii kandydatur do Trybunału Konstytucyjnego: państwo doskonale wiedza, jak wygląda procedura wyboru sędziów do TK - mówił do dziennikarzy rzecznik prezydenta na wtorkowej konferencji prasowej. - Sędziów do Trybunału wybiera Sejm. Prezydent RP zgodnie z konstytucją odbiera od takich sędziów jedynie przysięgę. I tyle mogę w tym zakresie powiedzieć. Panu prezydentowi ogromnie zależy na tym, żeby te osoby,które mają pełnić funkcję sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, gwarantowały, że autorytet Trybunału Konstytucyjnego będzie coraz lepszy, coraz większy - powiedział Błażej Spychalski.

Rzecznik dopytywany, czy kandydatura Stanisława Piotrowicza podnosi ten autorytet, odpowiedział, że „to jest pytanie do większości parlamentarnej”.

Polsatnews.pl napisał we wtorek, że Andrzej Duda jest „skonfundowany” kandydaturami PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Ze źródeł portalu wynika, że kandydatury Pawłowicz i Piotrowicza nie były z prezydentem konsultowane. Głowa państwa natomiast „nie ma wątpliwości” co do trzeciej kandydatki PiS - Elżbiety Chojny-Duch.