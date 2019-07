Gersdorf: Postępowania trwały za długo. Jest jeszcze gorzej

- Myśmy w opiniach Sądu Najwyższego wskazywali mankamenty postępowań dyscyplinarnych, które wprowadzono w życie w tej chwili. To się absolutnie potwierdza, że wpływ tych rzeczników dyscyplinarnych jest olbrzymi, a wpływ Ministerstwa Sprawiedliwości także. I że jest dokonywany taki - powiedziałabym z Prawa pracy - mobbing na tych sędziach, którzy wyrażają swoje stanowisko co do tych quasi reform, które są przeprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość - oświadczyła Małgorzata Gersdorf.

Pierwsza prezes SN przypomniała, że reformy sądownictwa wprowadzano pod hasłem przyspieszenia postępowań. - To było główne hasło, któremu obywatele przyklasnęli, bo te postępowania trwały za długo. Ale nie tak skandalicznie długo, jak się mówiło - powiedziała.

- Ale tych przyspieszeń nie ma absolutnie. Jest jeszcze gorzej, bo są dłuższe postępowania, bo takie reformowanie nigdy nie sprzyja spokojnej pracy i namysłowi sędziego - dodała.