Marek Domagalski: Twardziele zza biurka

Aż się prosi zapytać o konsultacje przynajmniej ze środowiskami, które na tych rzeczach się znają i mają ogromny wpływ na sprawność sądownictwa. Tak się składa, że w tym czasie pisałem o Zjeździe Firm Rodzinnych, które mimo epidemii i niedostatecznego wsparcia rządu, za to w biurokratycznym chaosie uczą się i wytykają słabości także wśród siebie. Wskazują, że w niepewnych czasach postawa ex cathedra liderów jest jeszcze bardziej szkodliwa niż w chwilach spokoju. Kreuje strach, paraliż decyzyjny i unieruchamia firmę, która powinna być sterowna jak żaglówka. Liderzy powinni wzbudzać zaufanie, stwarzać przestrzeń do eksperymentowania, dzięki czemu można by szybciej opracować i wdrożyć strategię wyjścia z kryzysu.