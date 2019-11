Nie wiadomo, kto skandował - sąd w Göteborgu uwolnił od zarzutów podżegania przeciwko ofiarom nazizmu

Łatwiej skazać pijaka za obelgi niż ugrupowanie straszące ofiary nazizmu.

Sąd rejonowy w Göteborgu uwolnił od zarzutów podżegania przeciwko grupie etnicznej członków Nordyckiego Ruchu Oporu.

Wyrok dotyczy wydarzeń sprzed dwóch lat. 30 września 2017 r. w dzień żydowskiego święta Jom Kippur i Międzynarodowych Targów Książki członkowie neonazistowskiej organizacji i partii Nordycki Ruch Oporu ( NMR) zgromadzili się na parkingu w Göteborgu, by przemaszerować na miejsce demonstracji. Zamiast wyznaczonej trasy usiłowali obrać drogę wzdłuż targów książki. Policja próbowała im przeszkodzić, na co neonaziści zareagowali forsowaniem barierek i rzucaniem flag i plakatów w siły porządkowe. Za to pięć osób skazano za udział w zamieszkach z użyciem przemocy. Dwie zwolniono i uniewinniono z braku dowodów.

Sąd rejonowy w Göteborgu orzekł także, że więcej niż jedna osoba skandowała szwedzką wersję „Sieg Heil", co można uznać za podżeganie przeciwko grupie etnicznej. Nie zostało jednak udowodnione, kto wykrzykiwał te słowa....

