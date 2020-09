Marek Domagalski: Rządowy kociołek

Jedyna droga do obalenia premiera, a za nim rządu, a więc konstruktywne wotum nieufności, wymaga co najmniej 231 głosów poselskich, co wydaje się, statystycznie patrząc, w zasięgu ręki opozycji, gdyby koalicja rządowa na dobre pękła. Trudniej jej jednak uzgodnić nowego kandydata, bo to oznacza wypromowanie jednej z partii obecnej opozycji, nie mówiąc o animozjach. Nie trzeba jednak wskazywać następcy przy wniosku o wotum nieufności do ministra, a w razie wyrażenia mu przez Sejm wotum nieufności (też co najmniej 231 głosami za) prezydent go odwołuje. Tę wąską ścieżkę dla opozycji dostrzegł w konstytucji Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej, zapowiadając zgłoszenie wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Pewnie kalkulował, że w tym trudnym dla prawicowej koalicji okresie może jakiegoś głosu zabraknąć, może komuś coś wypadnie, i ministra obalą. W każdym razie wniosek taki zmusi premiera do niezręcznej obrony ministra, do którego jest wiele zastrzeżeń także w rządowym obozie. Budka spotkał się jednak z ostrą krytyką kolegów, że nie o upadek ministra tu chodzi, ale o rząd. Rozumiem te chęci, ale akurat Konstytucja RP z 1997 r. całkiem świadomie chroni stabilność rządu i niełatwo go odwołać. Chodziło o stabilizację państwa, ale też najwyraźniej o respektowanie woli wyborców. No, chyba że rządowy kociołek wykipi i rząd na poważnie stracił większość.