Marek Domagalski: D'Hondt, cichy reformator polskiej sceny politycznej

Wygląda na to, że krótsza kampania wyborcza zmobilizowała też mniejsze ugrupowania. Nie wiem, czy prezydent rozumował tak jak znany konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, że krótka kampania wyborcza jest korzystna dla mniejszych ugrupowań, ponieważ nie będą musiały wydatkować na nią ogromnych kwot. Bez wątpienia mniejsze ugrupowania, zwłaszcza te młode, mają mniejsze finansowe i organizacyjne możliwości, a wybory to ogromne przedsięwzięcie.

Jak widać, bardzo mozolnie prowadził do krystalizowania się bloków. To pokazuje, że nie wystarczy prawo, że potrzebne są jedna, a jeszcze lepiej dwie wyrastające ponad inne partie bloki. I chyba wyrósł nam taki system – dwupartyjny. Jest lepszy niż wielopartyjny, w którym wszyscy walczą ze wszystkimi.

Brakuje jednak w Polsce mechanizmu, który zmuszałby do współdziałania tych dwóch obozów politycznych w sprawach najważniejszych. To kwestia przyszłości i raczej polityki, a nie obecnego prawa (konstytucji). Na jej zmianę się nie zanosi, gdyż wymagałoby to właśnie współdziałania obu obozów. Aby prawo było w miarę sprawne, niezbędne jest porozumienie, a nie wojna głównych sił. Na system D'Hondta główne ugrupowania nie narzekają, i jak widać działa.